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Сериозна избирателна активност на изборите в Реал Мадрид

  • 7 юни 2026 | 19:00
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Сериозна избирателна активност на изборите в Реал Мадрид

От Реал Мадрид излязоха с ново съобщение за развитието на днешните избори, определени като съдбоносни за бъдещето на клуба. Към 17 часа местно време “лос бланкос” отчитат избирателна активност от над 31%, което е висок процент спрямо предишни случи. “Марка” допълва, че разликата между двамата кандидати очаквано остава висока, като техните проучвания пред избирателната секция в залата на баскетболния Реал Мадрид сочи, че настоящият шеф Флорентино Перес води с 65,80% срещу 34,20% за Енрике Рикелме. Тези избори в клуба са първите, при които членовете имат реална възможност да избират. За последно избор между двама кандидати има на изборите през 2006 година, когато Рамон Калдерон побеждава Хуан Паласиос в оспорвана надпревара. Изборите ще продължат до 20 часа местно време, след което ще започне преброяване на бюлетините.

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Решителен ден на избор за Реал Мадрид: двамата кандидати вече гласуваха
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Снимки: Gettyimages

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