Ще оправдае ли очакванията Зверев

Полуфиналистите в изданието на „Ролан Гарос“ през 2026 г. вече са ясни, а турнирът със сигурност ще излъчи нов шампион от Големия шлем. И двата полуфинала в Париж ще се проведат в петък, 5 юни, когато поставеният под №2 Александър Зверев и италианецът Флавио Коболи ще бъдат сред играчите, борещи се за място в мача за титлата.

Зверев, който достига до своя 11-ти полуфинал в турнир от Големия шлем, ще се изправи срещу поставения под №26 Якуб Меншик, докато Коболи ще срещне своя сънародник Матео Арналди в сблъсък между двама дебютанти на полуфинал в мейджър турнир.

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Александър Зверев, Якуб Меншик, Флавио Коболи и Матео Арналди се класираха за полуфиналите на „Ролан Гарос“. Зверев, №3 в световната ранглиста, е най-високо класираният играч, останал в турнира, а и единственият представител на Топ 10 в схемата.

Александър Зверев беше само на един сет от това да вдигне трофея на „Ролан Гарос“ през 2024 г., преди да загуби от Карлос Алкарас в драматичен финал. Сега германецът, трикратен финалист в турнири от Големия шлем, има нова възможност да спечели първата титла от Шлема в кариерата си. Поставеният под №2 е загубил само един сет по пътя си към полуфиналите и влиза в мача си срещу Меншик с предимство 1:0 в преките двубои досега.

Флавио Коболи и Якуб Меншик преследват пробив в Топ 10. Коболи се е изкачил с четири места до №10 във виртуалната ранглиста, докато Меншик е напреднал с 11 позиции до №16. Ако Коболи победи Арналди и се класира за първия си финал в турнир от Големия шлем, той ще си гарантира дебют в Топ 10 при обновяването на ранглистата в понеделник. Дори ако Меншик спечели титлата, чехът ще остане зад Коболи в ранглистата, ако италианецът достигне до финала.

Four of them, but only two will remain 😤 Check out our last, Best of Practice by @MastercardEU 🎾#RolandGarros #Priceless pic.twitter.com/WIQkXXM65G — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Зверев е единственият останал играч в схемата с опит във финал на турнир от Големия шлем. Германецът достигна до мача за титлата на US Open през 2020 г., на „Ролан Гарос“ през 2024 г. и на Australian Open през 2025 г. Коболи, Меншик и Арналди играят на полуфинал в турнир от Големия шлем за първи път.

Зверев е най-високо класираният играч, който все още е в надпреварата, и единственият представител на Топ 10, останал в турнира. Коболи победи №6 в света Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите. Коболи и Арналди ще изиграят първия изцяло италиански полуфинал при мъжете в историята на турнирите от Големия шлем в петък.

И двамата играчи дебютират на този етап от мейджър турнир, а балансът им в преките двубои е равен — 1:1. Коболи спечели последната им среща във втория кръг на „Ролан Гарос“ миналата година.

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Снимки: Imago