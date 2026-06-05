Изненада в Париж: Съперникът на Зверев си проби път до финала на "Ролан Гарос" без игра

Заради стомашен вирус италианецът Матео Арналди се оттегли от полуфиналите на Откритото първенство на Франция, съобщиха организаторите на турнира от "Големия шлем". Така сънародникът му Флавио Коболи се класира за финала и ще спори за трофея срещу Александър Зверев от Германия.

"Снощи започнах да се чувствам зле. Вчера бях добре, но след вечеря започнах да усещам зле стомаха си. През нощта повръщах, изобщо не спах, а сутринта се чувствах още по-зле", обясни Арналди на пресконференция.

"Извикахме лекаря в стаята. Той дойде и ми даде някакви лекарства. Надявах се, че може да е просто нещо от вечеря или подобно. През целия ден не можех да ям, така че е трудно. Да се ​​откажа от първия си полуфинал от "Големия шлем" не е нещо, което пожелавам на никого. Опитах се да се подготвя и да остана тук колкото е възможно повече. Опитах се да видя дали мога да изляза на корта, но всеки път се чувствам замаян. Това беше правилното решение за мен", добави италианският тенисист.

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Снимки: Gettyimages