Коболи за първия си финал в Шлема: Почти се разплаках

Флавио Коболи достигна първия си финал в турнир от Големия шлем в петък на „Ролан Гарос“, макар че моментът дойде със смесени емоции за италианеца. Преди полуфинала на 24-годишния Коболи срещу сънародника му Матео Арналди — първият изцяло италиански полуфинал при мъжете на този етап от турнир от Големия шлем — Арналди се оттегли заради заболяване. Коболи, който след похода си в Париж в понеделник за първи път ще влезе в Топ 10 на световната ранглиста, говори откровено за емоционалния ефект от новината.

„Трудно ми е да говоря в момента“, каза Коболи на пресконференция в Париж в петък вечер. „Когато Арналди дойде при мен преди почти час, почти се разплаках. Това е нещо, което изобщо не очакваш. Бях готов да играя този мач. Когато той дойде, ми стана изключително тъжно за него.

Но в същото време, разбира се, съм много щастлив от резултата, който постигнах тази седмица. Баща ми също дойде при мен точно преди него и се прегърнахме силно с целия екип заради влизането в Топ 10. Всеки път, когато постигна най-доброто си класиране, всички заедно се прегръщаме силно. Направихме същата рутина, както винаги. Сега съм тъжен и щастлив едновременно.“

Впечатляващият поход на Коболи на „Ролан Гарос“ включва победи над поставения под №18 и шампион от Женева Лърнър Тиен, както и над поставения под №4 Феликс Оже-Алиасим. Това е определящ период в така или иначе силния сезон на Коболи, който спечели третата си титла от ATP тура в Акапулко и достигна финала в Мюнхен.

Макар Арналди да не успя да излезе на корт „Филип Шатрие“ в петък вечер, Коболи бързо отдаде заслуженото на постиженията на своя сънародник.

„Матео е голямо вдъхновение за всички нас“, каза Коболи. „Той е невероятен играч и невероятен професионалист. Мисля, че извън корта е най-добрият човек по отношение на това как прави нещата — подготовката за мача, концентрацията, възстановяването. Със сигурност е един от най-добрите в тура.

Той заслужава резултата си тази седмица. Беше контузен миналия сезон и в началото на този. Всички знаехме какво е нивото му. Всички очакват такъв резултат от него. Тенисът му е невероятен. Пожелавам му всичко най-добро занапред.“

След като прекара 17 часа и 42 минути на корта, за да достигне четвъртфиналите, Арналди постави рекорд за най-много изиграно време преди достигане до тази фаза в турнир от Големия шлем. Матео Беретини се отказа по време на четвъртфиналния им сблъсък. Сега Коболи ще насочи вниманието си към мача за титлата в Париж, където ще се изправи срещу поставения под №2 и трикратен финалист в турнири от Големия шлем Александър Зверев.

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Снимки: Imago