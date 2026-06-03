Неудържимият Коболи не спира да мечтае в Париж

Флавио Коболи постигна най-големия успех в кариерата си, където достигна до първия си полуфинал в турнир от Големия шлем на „Ролан Гарос“. В експлозивен мач под покрива на корт „Филип Шатрие“ 24-годишният италианец постигна победа с 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 срещу поставения под №4 канадец Феликс Оже-Алиасим, който се стремеше да достигне до полуфинал на турнир от Големия шлем за трети път в кариерата си.

Горната половина на схемата при мъжете се превърна в поле на възможностите още от миналия четвъртък, когато водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер допусна изненадваща загуба във втория кръг от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Коболи беше един от многото тенисисти, които искаха да се възползват от отворилата се възможност, като той отново го направи във френската столица, за да достигне до последните четирима. След като не загуби сет в първите си три мача в Париж, Коболи показа известна нервност при победата си срещу Закари Свейда в четвъртия кръг. Носителят на три титли в ATP тура в крайна сметка преодоля американеца след тайбрек в четвъртия сет, а срещу Оже-Алиасим изглеждаше значително по-уверен по време на победата си, дошла след три часа и 23 минути игра.

Италианецът демонстрира отлична работа с крака, която му позволи да диктува разиграванията със своя форхенд, а освен това игра много силно в ключовите моменти, като спечели 10 от 14-те точки, разиграни при 30/30 в мача. Това е първият случай, в който Коболи побеждава съперник от Топ 10 на турнир от Големия шлем, след като преди това имаше баланс 0-6. Той се изкачва с четири места до №10 във виртуалната ранглиста. 24-годишният тенисист ще дебютира в Топ 10 в понеделник, ако Якуб Меншик загуби от Александър Зверев в другия полуфинал в петък.

Само на две победи от първата си титла в турнир от Големия шлем, Коболи ще се изправи срещу свой сънародник на полуфиналите — Матео Беретини или Матео Арналди. Това е едва третият случай, в който двама италианци достигат до полуфиналите на един и същи турнир от Големия шлем след Никола Пиетранджели и Орландо Сирола на „Ролан Гарос“ през 1960 г. и Яник Синер и Лоренцо Музети в Париж през миналата година. С победата си на четвъртфиналите Коболи гарантира и първия изцяло италиански полуфинал при мъжете в историята на турнирите от Големия шлем, което означава, че в неделния финал ще има италианец. Последният италианец, спечелил „Ролан Гарос“ при мъжете, е Адриано Паната през 1976 г.

Looks like the superstition is working, don't change anything then 😆#RolandGarros pic.twitter.com/Bh6qwrQTef — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026

Първият сет се игра при силен и променлив вятър, но Оже-Алиасим се адаптира по-добре към условията. Канадецът реализира девет уинъра повече от Коболи и постоянно използваше дълбочината на ударите си, за да предизвиква грешки от съперника. След продължилия един час първи сет покривът на корт „Филип Шатрие“ беше затворен, което първоначално изглеждаше в полза на Оже-Алиасим, тъй като условията се стабилизираха.

Поставеният под №4 поведе с пробив в началото на втория сет и си осигури аванс от 3-1, но инерцията бързо смени посоката си. При 3-1 и 30/15, когато изглеждаше, че контролира двубоя, Оже-Алиасим допусна пробив в петия гейм, след като завъртян негов форхенд излезе в аут и даде шанс на Коболи да се върне в мача. Този момент вдъхнови италианеца, който повиши интензитета и започна по-свободно да диктува играта с форхенда си. Подкрепян от публиката, Коболи подобри тайминга и енергията си, за да навакса изоставането и да изравни сетовете.

От този момент нататък италианецът пое контрола и показа най-добрия си тенис в най-важните моменти. Коболи спаси и седемте точки за пробив, пред които беше изправен в третия сет, а след това затвори мача в четвъртата част без особени затруднения, за да подобри баланса си срещу Оже-Алиасим на 3-0 в тяхното съперничество. Канадецът се стремеше да достигне до третия си полуфинал на турнир от Големия шлем и първи извън US Open, където стигна до тази фаза през 2021 и 2025 г. №6 в света победи Алехандро Табило в три сета, за да достигне за първи път до четвъртфиналите в Париж, но Коболи сложи край на пътя му в турнира.

Коболи има три титли в ATP, като две от тях са на клей — в Хамбург и Букурещ. Той обаче никога не е печелил турнир от категория над ATP 500. Италианецът участваше във втория си четвъртфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до тази фаза и на „Уимбълдън“ през миналата година. След победата той вдигна триумфално ръце и отправи широка усмивка към своя екип.

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Снимки: Imago