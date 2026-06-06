Или антирекорд, или исторически триумф за Зверев

Александър Зверев вече е на върха в любопитна класация на „Ролан Гарос“.

Германецът има 44 победи в Париж, което го изравнява с Давид Ферер по най-много успехи на турнира сред тенисистите, които никога не са печелили титлата в Откритата ера.

След тях в класацията са Гаел Монфис и Джими Конърс с по 40 победи, а Анди Мъри е пети с 39.

Най-много победи на „Ролан Гарос“ без титла в Откритата ера:

Александър Зверев — 44

Давид Ферер — 44

Гаел Монфис — 40

Джими Конърс — 40

Анди Мъри — 39

Естествено, в неделя Зверев ще се опита да се оттегли от тази нежелана класация с евентуален триумф в Париж във финала срещу Флавио Коболи. Ако не успее, то той ще бъде еднолично на върха по брой спечелени мачове без трофей от "Ролан Гарос".

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