Или антирекорд, или исторически триумф за Зверев

Александър Зверев вече е на върха в любопитна класация на „Ролан Гарос“.
Германецът има 44 победи в Париж, което го изравнява с Давид Ферер по най-много успехи на турнира сред тенисистите, които никога не са печелили титлата в Откритата ера.
След тях в класацията са Гаел Монфис и Джими Конърс с по 40 победи, а Анди Мъри е пети с 39.
Най-много победи на „Ролан Гарос“ без титла в Откритата ера:
Александър Зверев — 44
Давид Ферер — 44
Гаел Монфис — 40
Джими Конърс — 40
Анди Мъри — 39
Естествено, в неделя Зверев ще се опита да се оттегли от тази нежелана класация с евентуален триумф в Париж във финала срещу Флавио Коболи. Ако не успее, то той ще бъде еднолично на върха по брой спечелени мачове без трофей от "Ролан Гарос".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google