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MotoGP променя конфигурацията на стартовата решетка от Гран При на Германия

  • 7 юни 2026 | 10:18
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Отборите в MotoGP са постигнали споразумение за увеличаване на дистанцията между отделните редици на стартовата решетка от предстоящата Гран При на Германия, съобщава motorsport.com.

Тази промяна идва в отговор на тежкия инцидент от първия завой след първия рестарт на надпреварата за Гран При на Каталуния миналия месец. В него пострадаха общо трима пилоти, като Йоан Зарко получи доста сериозни увреждания на лявото си коляно и му предстои дълго възстановяване.

Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния
Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния

Веднага след този инцидент започнаха дискусии как може да бъде подобрена безопасността на пилотите по време на стартовете, когато настъпват повечето инциденти. След серия от разговори е постигнато споразумение за две промени, които ще влязат в сила поетапно.

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На първо време от Гран При на Германия (10-12 юли) разстоянието между отделните редици на стартовата решетка ще бъде увеличено с 4 метра. Това ще даде на пилотите повече място за маневрирано, което трябва да предотврати струпването на много мотори в близост един от друг в първия завой. От Гран При на Великобритания в началото на август пък ще бъде забранено използването на приспособленията за приклякане на моторите по време на стартовете.

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Отборите ще изпробват всички тези промени по време на уикенда за Гран При на Чехия в Бърно след две седмици. Ако резултатите от изпитанията бъдат успешни, те ще бъдат предложени за одобрение от страна на Гран При Комисията, но цялата тази процедура е по-скоро чиста формалност с оглед всеобщото мнение, че промените са крайно необходими.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
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