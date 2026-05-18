Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния

Отборът на LCR Хонда съобщи, че Йоан Зарко има увреждания на кръстните връзки и менискуса на лявото си коляно след стряскащия инцидент в спирането за първия завой след първия рестарт на вчерашната Гран При на Каталуния.

Зарко се удари в Лука Марини, след което при падането си удари и Франческо Баная, като левият крак на френския състезател се заклещи между задната гума и седалката на мотора на Баная. Последваха две премятания в зоната за сигурност, а след тях Зарко остана да лежи на земята, което наложи второто спиране на състезанието.

На френския пилот му беше оказана медицинска помощ в зоната за сигурност, след което той беше транспортиран в Университетската болница в Барселона за по-обстойни прегледи. Там са му били направени по-обстойни прегледи, които са показали, че той има нараняване на кръстните връзки и менискуса на лявото коляно. Отделно има нараняване и на малкия пищял в близост до глезена.

Зарко е прекарал нощта в болничното заведение, а днес бива транспортиран обратно във Франция, където ще се консултира със специалисти, за да бъде решено как да процедира с възстановяването си. По всяка вероятност обаче за него предстои отсъствие от MotoGP, което може да бъде и малко по-продължително предвид сериозността на неговите травми.

Снимки: Gettyimages

