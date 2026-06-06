Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

С едно безапелационно каране на пистата „Балатон Парк“ световният шампион Марк Маркес спечели своята трета спринтова победа за сезона в MotoGP и така продължава да е непобеден на унгарското трасе, което прие за първи път шампионата през 2025 година.

Маркес, който по-рано през деня спечели своя втори полпозишън за годината, след като беше над всички в квалификацията преди Гран При на Унгария, буквално беше недостижим за своите съперници в късата дистанция на „Балатон Парк“. В средата на дистанцията от 13 обиколки неговият аванс пред Педро Акоста достигна близо три секунди, след което пилотът на КТМ успя да навакса част от пасива си.

Усилията на Акоста обаче се оказаха крайно недостатъчни, тъй като при минаването покрай карирания флаг той завърши на 1.5 секунди зад Маркес, който върна газта във финалния тур. Тройката зад Маркес и Акоста допълни лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки, за когото това е едва второ призово класиране в спринт през сезона.

Заводският пилот на Априлия свърши своята работа още в самото начало, когато прогресира от шестото си място на старта до третата позиция зад Маркес и Акоста. Впоследствие италианецът беше притиснат от Фермин Алдегер, но грешка от страна на пилота на Грезини Дукати в четвъртата обиколка го дръпна назад и му коства позиция спрямо Раул Фернандес.

До финала Алдегер не успя да си върне четвъртото място и финишира пети зад Фернандес, а зад двамата Хорхе Мартин, Диого Морейра, Енеа Бастианини и Франческо Баная допълниха зоната на точките. В нейното подножие остана Фабио Ди Джанантонио, който пресече финала на само 0.2 зад Баная в борбата за деветото място.

В генералното класиране Бедзеки остава лидер с общо 180 точки на своята сметка и аванс от 20 пред своя съотборник Мартин. Трети с пасив от 46 пункта е Ди Джанантонио, а след днешната си победа Маркес заема седмото място с изоставане от 97 точки спрямо Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Състезанието за Гран При на Унгария, осми кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages