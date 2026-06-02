Дъмфрис отново е в сметките на Реал Мадрид

Реал Мадрид отново е насочил интереса си към Дензъл Дъмфрис от Интер, съобщават редица издания в Испания и Италия. Според Фабрицио Романо откупната клауза на футболиста това лято е малко под 25 млн. евро. За момента обаче “кралете” не са отправяли никаква оферта и дори не са водели разговори за евентуален трансфер.

Дъмфрис е свързван и с преминаване в Ливърпул, след като има информации, че двата клуба обмислят подобна сделка, включваща и Къртис Джоунс.

Иначе Реал Мадрид продължава с плановете си за укрепване дясната зона на отбраната, където след напускането на Даниел Карвахал това лято „лос бланкос“ остават само с Трент Александър-Арнолд.

