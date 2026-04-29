Треньорът на Тулуза напуска след края на сезона

Старши треньорът на Тулуза Карлес Мартинес ще напусне отбора в края на сезон 2025/26, потвърди клубът в прессъобщение.

41-годишният испанец първоначално се присъедини към тима като помощник на Филип Монтание през 2023 г. След това пое поста от французина за сезон 2023/24. Договорът на Мартинес е до 30 юни 2026 г.

В 118 мача под ръководството на испанския треньор френският отбор е спечелил 42, завършил е наравно 30 пъти и е загубил 46 пъти. Тулуза в момента е на 10-то място във френската лига с 38 точки след 31 мача.

Мартинес преди това е работил като треньор на вратари и кондиционен треньор за няколко испански отбора, Ал Райян и Кувейт, а също така е ръководил отбора на Барселона до 16 години.

