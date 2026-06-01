Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
Кристъл Палас започва преговори с Пиер Саж, след като се размина с Ираола

  • 1 юни 2026 | 12:40
Ръководството на Кристъл Палас всеки момент ще стартира преговори с треньора на Ланс Пиер Саж, който в момента е фаворит за това наследи Оливер Гласнер на мениджърския пост на “Селхърст Парк”. Първият избор на лондончани бе Андони Ираола, но той не е дал отговор в посочения срок, защото от събота насам се превърна в големия фаворит за това да поеме Ливърпул след уволнението на Арне Слот.

47-годишният Пиер Саж е сочен като един от перспективните треньори в Европа, а и самият той има интерес да работи в Премиър лийг, твърди “Би Би Си”. Той пое Ланс само преди година и изведе отбора до второто място в Лига 1, а в добавка спечели и първи трофей в 120-годишната история на клуба, след като спечели Купата на Франция.

Франк Лампард, Киърън Маккена, Дино Топмьолер, Томас Франк и Шон Дайч са другите варианти, като с някои от тях вече са били проведени първоначални разговори. Кристъл Палас няма да бърза с назначението, като след интервюта с всички избрани ще бъде взето и крайното решение.

Снимки: Imago

