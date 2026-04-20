Австрия иска да удължи договора на Рангник

Австрийската футболна федерация (OFB) се надява, че ще се споразумее за удължаване на договора с треньора на националния отбор Ралф Рангник.

Най-добрият сценарий е сделката да бъде сключена преди Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през юни.

„Ще видим дали ще бъде възможно преди или след Световното първенство, но смятаме, че е възможно да се споразумеем за нова сделка преди Мондиала“, каза ръководителят на Надзорния съвет на OFB Йозеф Прьол, цитиран от информационната агенция APA.

Федерацията води „много позитивни разговори“ с Рангник, добави той.

Според съобщенията, се очаква треньорът да получи значително увеличение на заплатата.

Договорът на 67-годишния специалист е до края на Световното първенство. Той е начело на отбора от 2022 година.