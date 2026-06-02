Контузия на загрявката остави Австрия без един от най-добрите си играчи

Австрийският национал Кристоф Баумгартнер ще пропусне Световното първенство, след като получи мускулна контузия на бедрото, съобщиха от футболната асоциация на страната.

26-годишният футболист се контузи по време на загрявката преди контролата срещу Тунис снощи, а последвало изследване с ядрено-магнитен резонанс потвърди, че той не може да участва в Мондиала, добавя БТА.

Баумгартнер беше в отлична форма за РБ (Лайпциг) този сезон, като отбеляза 17 гола и направи 9 асистенции.

„Това, разбира се, е много горчива новина за Кристоф и за нас като отбор. Той е важен играч и централна личност в нашия състав. Сега ни остава да го подкрепим напълно по време на неговото възстановяване“, каза селекционерът Ралф Рангник.

Междувременно Австрия получи добри новини относно състоянието на капитана Дейвид Алаба, който ще може да пътува за Мондиала, след като 33-годишният футболист е избегнал сериозна мускулна контузия, след като беше заменен на полувремето при победата с 1:0 над Тунис.

Отборът ще пътува за Световното първенство на 4 юни. Първият мач на тима в груповата фаза е срещу Йордания на 16 юни, след което предстоят срещи с действащия шампиони Аржентина и с Алжир.

