Австрия победи Тунис с човек по-малко

Австрия победи Тунис в контролна среща, играна на стадион "Ернст Хапел" във Виена. Домакините спечелиха с 1:0, макар да играхa с човек по-малко от 37-ата минута.

Конрад Лаймер бе грешникът за Австрия, като получи директен червен картон за игра с ръка като последен в защитата, спирайки обещаваща атака на съперника.

Тунис бе близо до откриване на резултата от последвалия фаул, но Анис Бен Слиман удари греда.

Макар и с човек по-малко на терена, Австрия успя да стигне до успеха през второто полувреме. Марсел Забитцер отбеляза победния гол в 63-тата минута, засичайки от движение пас по земя на Щефан Пош.

Този мач бе част от подготовката и на двата тима за Световното първенство. За Австрия предстои още една проверка с Гватемала на 11 юни. Тунис пък ще играе с Белгия на 6 юни, преди да съсредоточи всички мисли към Мондиала.

