Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Миньор (Перник) изпадна от Втора лига. Отборът на Велислав Вуцов загуби с 1:2 от Дунав (Русе) и не успя да се възползва от подаръка на ЦСКА II - "червените" на Валентин Илиев сразиха с 3:0 Локомотив (Горна Оряховица) и при успех над "драконите" пернишкият тим щеше да се спаси от изпадане в аматьорския футбол. "Чуковете" поведоха с гол от дузпа на Александър Александров, който намери мрежата със силен удар.

В средата на второто полувреме обаче бразилецът Ивалдо Руфе изравни и изправи футболистите на Вили Вуцов пред бездната. В самия край гостите от Русе получиха право да изпълнят дузпа, която беше спасена от вратаря Иван Гошев, но при добавката стражът на Миньоро беше наказан - 2:1 за отбора на Георги Чиликов. Това разяри агитката на Стадиона на мира, като към терена започнаха да летят псувни и седалки. След последния съдийски сигнал феновете на "чуковете" започнаха да рутят портата пред централния сектор.

Така от новия сезон Миньор (Перник) ще се състезава в Югозападна Трета лига, а Дунав (Русе) продължава на отпускарска вълна и гледа към efbet Лига.