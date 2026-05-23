  • 23 май 2026 | 20:40
Чиликов: Да убият ли някой? Аз и моите дискотечни момчета ли сме виновни, че Миньор спа цяла година?

Наставникът на Дунав Георги Чиликов каза след победата с 2:1 на неговия тим над Миньор в Перник, че никой не трябва да поставя под съмнение неговия и на "драконите" морал. Поражението изпрати перничани в Трета лига, а след срещата феновете на "чуковете" подкараха с камъни и седалки и свои, и чужди.

“Последен мач, завършихме с победа. Поздравих момчетата за морала. Много хора поставиха под съмнение морала ни в този и предния мач. Играхме без шест човека, демотиврани, с дискотечни момчета.

Не нормално, хвърлят камъни, да убият ли някой. Цяла година спаха. Аз или Дунав сме виновни за изпадането им? Никой не трябва да се поставя под съмнение моя и на Дунав морал", каза Чиликов, след което коментира раздялата си с русенци, въпреки че ги вкара в елита.

"Напускане не е точната дума, договорът ми не е подновен. Причината не е друг отбор. Убеден съм, че Дунав ще си намери много по-добър треньор. Бяхме си взаимно полезни с Дунав", завърши Георги Чиликов.

