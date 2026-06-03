Станислав Станков и Пламена Чакърова с най-добрите резултати на “Самарско знаме”

Хърделисти постигнаха най-добрите резултати на атлетическия турнир “Самарско знаме” в Стара Загора. За постижение №1 при мъжете по сравнителната таблица на Спириев на надпреварата на стадион “Берое” беше определен резултатът на Станислав Станков на 110 метра с препятствия - 13.77 секунди (0.0 м/сек).

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При жените най-добрият резултат отново беше на препятствията. За постижение №1 по сравнителната таблица на Спириев беше обявено постижението на Пламена Чакърова на 100 м/пр от 13.80 сек (+0.7 м/сек).

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Снимки: Борислав Трошев