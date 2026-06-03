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  3. Станислав Станков и Пламена Чакърова с най-добрите резултати на “Самарско знаме”

Станислав Станков и Пламена Чакърова с най-добрите резултати на “Самарско знаме”

  • 3 юни 2026 | 19:39
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Хърделисти постигнаха най-добрите резултати на атлетическия турнир “Самарско знаме” в Стара Загора. За постижение №1 при мъжете по сравнителната таблица на Спириев на надпреварата на стадион “Берое” беше определен резултатът на Станислав Станков на 110 метра с препятствия - 13.77 секунди (0.0 м/сек).

38 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

При жените най-добрият резултат отново беше на препятствията. За постижение №1 по сравнителната таблица на Спириев беше обявено постижението на Пламена Чакърова на 100 м/пр от 13.80 сек (+0.7 м/сек).

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Снимки: Борислав Трошев

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