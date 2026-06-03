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  3. Станислав Станков и Пламена Чакърова с победи на 110 м/пр и 100 м/пр в Стара Загора

Станислав Станков и Пламена Чакърова с победи на 110 м/пр и 100 м/пр в Стара Загора

  • 3 юни 2026 | 17:16
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Станислав Станков и Пламена Чакърова с победи на 110 м/пр и 100 м/пр в Стара Загора

Многократният шампион на България на 60 и 110 метра с препятствия Станислав Станков постигна победа в първия си старт за летния сезон. Станков, който тази зима дебютира на световно в зала в Торун, се наложи на атлетическия турнир “Самарско знаме” в Стара Загора с резултат от 13.77 секунди (0.0 м/сек). Втори завърши Александър Евтимов с 14.62 сек, а Добромир Николов се нареди трети с 14.80 сек.

3 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

В много оспорвано бягане на 100 метра с препятствия при жените се наложи Пламена Чакърова с личен рекорд от 13.80 сек (+0.7 м/сек). Само преди няколко дни тя стана шампионка на България при 23-годишните в София. Нейната съотборничка от СКЛА Енерджи-Пловдив Ива Деливерска завърши втора с 13.83 сек, като беше изпреварена от Чакърова буквално в последните метри. Този резултат обаче осигури участие на Ива Деливерска на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 23 години в Юджийн през август. Третата позиция на 100 м/пр при дамите зае Никол Андонова с 14.13 сек.

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Снимки: Борислав Трошев

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