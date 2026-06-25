Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

Световният шампион Лео Нойгебауер, победителката от турнира в Гьоцис Аник Келин, световният шампион в зала Сандер Скотхайм и трикратната олимпийска шампионка Нафисату Тиам ще бъдат сред звездите на състезанието от златния тур на Световната атлетика по комбинирани дисциплини, което се завръща в Ратинген тази събота и неделя (27-28 юни).

Със заявка за едно от най-силните си издания в историята, турнирът предлага първокласни сблъсъци и възможност за атлетите да проверят формата си в подготовка за предстоящи събития като Европейското първенство в Бирмингам през август.

Нойгебауер и Скотхайм оглавяват списъка в десетобоя, докато Келин е фаворит в седмобоя, а Тиам ще участва в избрани индивидуални дисциплини през уикенда.

Германският рекордьор Нойгебауер ще направи своя дебют в Ратинген като действащ световен шампион и олимпийски сребърен медалист. Това ще бъде вторият му десетобой в рамките на месец, след като завърши на второ място след Симон Ехамер на Hypomeeting в Гьоцис, където събра 8730 точки – петият най-добър резултат в кариерата му.

Националният му рекорд от 8961 точки, поставен през 2024 г., го нарежда на шесто място в световната ранглиста за всички времена, а за световната си титла в Токио миналата година той постигна 8804 точки. В Гьотцис 26-годишният атлет се доближи до личните си рекорди в скока на дължина (7.97 м) и скока на височина (2.06 м) и ще се стреми да надгради това представяне в Ратинген.

Скотхайм, който е едно място зад Нойгебауер във вечната ранглиста с норвежкия си рекорд от 8909 точки, поставен при победата му в Гьоцис миналата година, се завръща след контузия.

“След като се възстанових от контузията си, съм амбициран да се състезавам отново“, заяви световният шампион в седмобоя в зала за 2025 г. пред организаторите. “С екипа ми тренирахме усилено – сега е време да изпробваме наученото и да видим върху какво още трябва да работим преди Европейското първенство.“

Състезанието в Ратинген ще бъде първото за него след Световното първенство в Токио, където дисквалификация на 110 метра с препятствия сложи край на надеждите му за медал. По-рано през годината той постави европейски рекорд в седмобоя, за да спечели континенталната титла, а след това грабна и световната корона в зала.

Французинът Макенсон Глети, който спечели бронз в десетобоя на Европейското първенство през 2024 г., завършвайки едно място зад Скотхайм, отново ще се изправи срещу него в Ратинген. Към тях се присъединяват естонецът Расмус Роослехт и американецът Харисън Уилямс, които също се завръщат след участие в Гьоцис. Уилямс, седми от Олимпийските игри, постигна 8325 точки в Гьоцис, като изравни личния си рекорд на 100 метра с 10.54 секунди.

Сред тези, които ще търсят силно представяне пред родна публика, са германците Мориц Бартко и Леон-Жоел Клер, които влязоха в топ осем на Европейското първенство до 20 години миналата година, както и двукратният национален шампион Марсел Майер.

В седмобоя Келин се завръща по-малко от месец след като постави водещ резултат в света и нов национален рекорд на Швейцария в Гьоцис. Тогава, в първия си седмобой от същия турнир предходната година, олимпийската четвърта събра 6726 точки, за да спечели оспорваната надпревара след силен втори ден, включващ личен рекорд на 200 метра от 23.33 секунди. 26-годишната атлетка, която спечели световно сребро в зала в индивидуалния скок на дължина през 2025 г., записа и скок от 6.96 м (+2.2 м/с) в Гьоцис.

Тя ще се състезава срещу германките Сандрина Шпренгел и Ванеса Грим, които ще искат да впечатлят пред родна публика. Шпренгел ще защитава титлата си от 2024 г. След това тя зае пето място на Световното първенство в Токио с личен рекорд от 6434 точки, а по-късно участва и на Световното първенство в зала в Полша. Наскоро 22-годишната атлетка завърши осма в Гьоцис с втория най-добър резултат в кариерата си – 6328 точки.

Грим, която завърши четвърта в петобоя на Световното първенство в зала миналата година, беше с две места пред Шпренгел в Гьоцис с личен рекорд от 6381 точки, постигнат с индивидуални рекорди на 100 метра с препятствия и 800 метра.

Още три германски атлетки в Ратинген – Ана-Елизабет Елерс, Мари Денинг и Ема Каул – също вече са преминали границата от 6000 точки този сезон. Към тях се присъединява и националната шампионка в петобоя Серина Ридел, сребърна медалистка от Световното първенство до 20 години през 2022 г. и бронзова от Европейското до 23 години миналата година, която ще открие сезона си.

В надпреварата ще участват още полякинята Паулина Лигарска и американката Лекси Келър.

Белгийката Тиам се състезава за първи път от Световното първенство миналата година. Освен че е трикратна олимпийска шампионка, 31-годишната атлетка има две световни титли в седмобоя, а личният ѝ рекорд от 7013 точки я нарежда на четвърто място във вечната ранглиста.

Както направи и в Ратинген през 2023 г., Тиам ще участва в избрани дисциплини.

“Наистина очаквам с нетърпение да се състезавам отново в Ратинген“, каза тя пред организаторите. “Турнирът има страхотна атмосфера и много се забавлявах, когато участвах през 2023 г. Ще бъде хубаво да започна сезона си сред други състезателки в седмобоя и да участвам в няколко дисциплини през уикенда.“

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages