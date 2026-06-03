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  3. Тодор Тодоров и Кристина Борукова се наложиха на 400 м/пр на “Самарско знаме”

Тодор Тодоров и Кристина Борукова се наложиха на 400 м/пр на “Самарско знаме”

  • 3 юни 2026 | 16:45
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Тодор Тодоров и Кристина Борукова спечелиха бягането на 400 метра с препятствия на международния атлетически турнир “Самарско знаме” в Стара Загора. Тодоров триумфира при мъжете с личен рекорд от 52.66 секунди. Радин Вълчев зае второто място в дисциплината при мъжете с 52.96 сек, а Мартин Стоянов допълни тройката с 54.59 сек.

3 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

При жените на 400 м/пр Борукова беше най-бърза с 1:00.36 мин. Второто място зае Христина Койнова с 1:02.80 мин, а на трета позиция се нареди Василена Накова с 1:04.01 мин.

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Снимки: Борислав Трошев

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