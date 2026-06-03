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  3. Нова победа за Христо Илиев на 100 метра

Нова победа за Христо Илиев на 100 метра

  • 3 юни 2026 | 18:14
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Нова победа за Христо Илиев на 100 метра

Христо Илиев постигна втора поредна победа на 100 метра от началото на летния сезон. След като преди броени дни спечели надпреварата в Ханя с личен рекорд от 10.22 секунди, днес състезателят на Валя Демирева се пребори за първото място и на турнира “Самарско знаме” в Стара Загора. Илиев се наложи с резултат от 10.34 секунди (-0.3 м/сек). Втори завърши юношата Деян Цветанов с 10.58 сек, а трети се нареди балканският шампион за юноши от миналата година Георги Петков с 10.71 сек.

20 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

На 100 м при жените победата грабна Мила Димитрова с 11.89 сек, а тройката допълниха Никол Андонова с 12.08 сек и Мария Караиванова с 12.32 сек.

20 Турнир по лека атлетика в Стара Загора Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Борислав Трошев

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