Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

  • 25 юни 2026 | 15:16
  • 441
  • 1
Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

Британската лекоатлетка Джорджия Хънтър Бел е решена да създаде “още щастливи спомени“, когато излезе на пистата за Европейското първенство по лека атлетика това лято.

Звездата в средните дистанции вече е насочила поглед към добавянето на нов медал към колекцията си от европейски първенства, която включва сребро на 1500 метра от 2024 г.

“Нямам търпение за Eвропейското“, заяви Хънтър Бел. “Представях си го, докато излизах на пистата, мислех си какво ли ще бъде. Обичам тази писта. Имам хубави спомени тук.“

“Нямам търпение за европейското. Ще бъде толкова хубаво. И се надявам да създам още щастливи спомени“, добави тя.

Доминацията ѝ на стадион “Александър“ беше толкова категорична, че Хънтър Бел финишира с повече от три секунди пред втората Изабел Бофи, докато Луси Армитидж допълни подиума.

Това представяне продължи силния старт на лятото за атлетката от Уимбълдън, която в началото на юни спечели победа в Диамантената лига на 1500 метра в Рим.

Относно спечелването на националната титла, Хънтър Бел добави: “Борих се до самия край, така че съм наистина щастлива.“

“Исках да направя едно наистина силно бягане и да видя докъде съм стигнала. Беше нещо като упражнение, за да получа отговори на някои въпроси, и съм много доволна от това, което показах.“

“През последните няколко години просто осъзнах, че няма смисъл да си поставяш каквито и да било граници, защото всичко се променя непрекъснато и атлетиката е истинска. Всичко става все по-бързо и по-бързо“, завърши тя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

  • 25 юни 2026 | 10:47
  • 449
  • 0
Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

  • 25 юни 2026 | 10:24
  • 822
  • 0
Севил ще направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Юджийн

Севил ще направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Юджийн

  • 25 юни 2026 | 10:09
  • 865
  • 0
Исландка надви европейски шампионки в Копенхаген

Исландка надви европейски шампионки в Копенхаген

  • 24 юни 2026 | 17:27
  • 1029
  • 0
Олимпийка изостави атлетиката заради ръгби

Олимпийка изостави атлетиката заради ръгби

  • 24 юни 2026 | 16:43
  • 1925
  • 0
Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

  • 24 юни 2026 | 15:28
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 11763
  • 43
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 12683
  • 10
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 1829
  • 1
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 2760
  • 3
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 69263
  • 64
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 32241
  • 14