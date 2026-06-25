Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

Британската лекоатлетка Джорджия Хънтър Бел е решена да създаде “още щастливи спомени“, когато излезе на пистата за Европейското първенство по лека атлетика това лято.

Звездата в средните дистанции вече е насочила поглед към добавянето на нов медал към колекцията си от европейски първенства, която включва сребро на 1500 метра от 2024 г.

“Нямам търпение за Eвропейското“, заяви Хънтър Бел. “Представях си го, докато излизах на пистата, мислех си какво ли ще бъде. Обичам тази писта. Имам хубави спомени тук.“

“Нямам търпение за европейското. Ще бъде толкова хубаво. И се надявам да създам още щастливи спомени“, добави тя.

Доминацията ѝ на стадион “Александър“ беше толкова категорична, че Хънтър Бел финишира с повече от три секунди пред втората Изабел Бофи, докато Луси Армитидж допълни подиума.

Това представяне продължи силния старт на лятото за атлетката от Уимбълдън, която в началото на юни спечели победа в Диамантената лига на 1500 метра в Рим.

Относно спечелването на националната титла, Хънтър Бел добави: “Борих се до самия край, така че съм наистина щастлива.“

“Исках да направя едно наистина силно бягане и да видя докъде съм стигнала. Беше нещо като упражнение, за да получа отговори на някои въпроси, и съм много доволна от това, което показах.“

“През последните няколко години просто осъзнах, че няма смисъл да си поставяш каквито и да било граници, защото всичко се променя непрекъснато и атлетиката е истинска. Всичко става все по-бързо и по-бързо“, завърши тя.

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Снимки: Gettyimages