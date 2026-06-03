Златен дубъл за Тодор Тодоров на 400 м/пр и 400 м за час

Тодор Тодоров постигна победи в две от най-тежките дисциплини за малко повече от час. На атлетическия турнир “Самарско знаме” в Стара Загора Тодоров първо се наложи на 400 м/пр с личен рекорд от 52.66 сек. Малко повече от час след този успех, Тодоров стартира и в коронната си дисциплина 400 м. Там той отново даде най-добрия резултат от всички участници - 47.89 сек. Втори на 400 м завърши Валентин Христов с лично постижение от 49.38 сек, а трети се нареди Симеон Герински с 49.75 сек.

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На 400 м при жените се наложи Дева-Мария Драгиева с 55.46 сек. Втора се нареди Ванеса Янкова с личен рекорд от 56.94 сек, а трета Дара Иванова с 58.21 сек.

На 1500 м при девойките победата извоюва Никол Минчева с личен рекорд от 4:48.12 мин.

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Снимки: Борислав Трошев