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  3. Златен дубъл за Тодор Тодоров на 400 м/пр и 400 м за час

Златен дубъл за Тодор Тодоров на 400 м/пр и 400 м за час

  • 3 юни 2026 | 17:50
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Златен дубъл за Тодор Тодоров на 400 м/пр и 400 м за час

Тодор Тодоров постигна победи в две от най-тежките дисциплини за малко повече от час. На атлетическия турнир “Самарско знаме” в Стара Загора Тодоров първо се наложи на 400 м/пр с личен рекорд от 52.66 сек. Малко повече от час след този успех, Тодоров стартира и в коронната си дисциплина 400 м. Там той отново даде най-добрия резултат от всички участници - 47.89 сек. Втори на 400 м завърши Валентин Христов с лично постижение от 49.38 сек, а трети се нареди Симеон Герински с 49.75 сек.

20 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

На 400 м при жените се наложи Дева-Мария Драгиева с 55.46 сек. Втора се нареди Ванеса Янкова с личен рекорд от 56.94 сек, а трета Дара Иванова с 58.21 сек.

На 1500 м при девойките победата извоюва Никол Минчева с личен рекорд от 4:48.12 мин.

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Снимки: Борислав Трошев

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