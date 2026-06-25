Анимеш Куджур иска да си върне титлата “най-бърз мъж“

“Искам отново да бъда най-бързият мъж в Индия, това е целта“, заяви спринтьорът Анимеш Куджур на пресконференцията преди Националния междущатски шампионат по лека атлетика. “Целта е да си осигуря място за Азиатските игри“, добави той след завръщането си от Азиатския шампионат по щафетни бягания в Шаосин, Китай.

Започващият утре междущатски шампионат ще бъде и квалификационен турнир за Азиатските игри. Повечето от водещите звезди ще участват, с изключение на няколко избрани атлети като Нирадж Чопра и специалиста в десетобоя Теджасвин Шанкар.

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