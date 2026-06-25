Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

Световната сребърна медалистка на открито Кейт О'Конър ще бъде водещата фигура в лекоатлетическия отбор на Северна Ирландия за предстоящите Игри на Британската общност в Глазгоу.

25-годишната състезателка по седмобой, която спечели сребро на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, ще участва за трети път в Игрите. Преди четири години тя завоюва сребърен медал в Бирмингам. Постижението ѝ в Токио беше белязано от нов ирландски рекорд от 6714 точки и пет лични рекорда.

О'Конър продължава да надгражда успехите си. Тя се състезава на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., превръщайки се в първата ирландка, участвала в олимпийски седмобой. През 2025 г. тя спечели четири медала, включително злато от Световните университетски игри и бронз от Европейското първенство в зала.

Към нея в многобоя ще се присъедини Ана Макколи, която се завръща за вторите си Игри, след като завърши на шесто място в седмобоя в Бирмингам. Миналата година Макколи зае второ място в седмобоя на първенството на Обединеното кралство по лека атлетика. Тя стана и едва втората ирландска състезателка в тази дисциплина, преминала границата от 6000 точки по време на турнира Mehrkampf в Швейцария.

Бегачът на средни разстояния Ник Григс, който спечели ирландската титла за мъже през март, получи първата си повиквателна за Игрите на Британската общност. Заедно с него ще дебютират Калъм Морган и Джеймс Гормли.

Очаква се Григс да се състезава или на 5000 метра, или в бягането на една миля. Морган също е избран за дистанцията от 5000 метра, докато Гормли ще участва в надпреварата на една миля.

Съставът се допълва от параатлетката Ева Уолш Дан, която ще участва за втори път в Игрите на Британската общност. Тя ще се състезава в дисциплините 100 метра и скок на дължина.

Отборът на Северна Ирландия спечели два сребърни медала на пистата в Бирмингам преди четири години, като надеждите за нови успехи в Глазгоу са големи.

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Снимки: Gettyimages