Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

  • 25 юни 2026 | 16:19
  • 155
  • 0
Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

Световната сребърна медалистка на открито Кейт О'Конър ще бъде водещата фигура в лекоатлетическия отбор на Северна Ирландия за предстоящите Игри на Британската общност в Глазгоу.

25-годишната състезателка по седмобой, която спечели сребро на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, ще участва за трети път в Игрите. Преди четири години тя завоюва сребърен медал в Бирмингам. Постижението ѝ в Токио беше белязано от нов ирландски рекорд от 6714 точки и пет лични рекорда.

О'Конър продължава да надгражда успехите си. Тя се състезава на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., превръщайки се в първата ирландка, участвала в олимпийски седмобой. През 2025 г. тя спечели четири медала, включително злато от Световните университетски игри и бронз от Европейското първенство в зала.

Към нея в многобоя ще се присъедини Ана Макколи, която се завръща за вторите си Игри, след като завърши на шесто място в седмобоя в Бирмингам. Миналата година Макколи зае второ място в седмобоя на първенството на Обединеното кралство по лека атлетика. Тя стана и едва втората ирландска състезателка в тази дисциплина, преминала границата от 6000 точки по време на турнира Mehrkampf в Швейцария.

Бегачът на средни разстояния Ник Григс, който спечели ирландската титла за мъже през март, получи първата си повиквателна за Игрите на Британската общност. Заедно с него ще дебютират Калъм Морган и Джеймс Гормли.

Очаква се Григс да се състезава или на 5000 метра, или в бягането на една миля. Морган също е избран за дистанцията от 5000 метра, докато Гормли ще участва в надпреварата на една миля.

Съставът се допълва от параатлетката Ева Уолш Дан, която ще участва за втори път в Игрите на Британската общност. Тя ще се състезава в дисциплините 100 метра и скок на дължина.

Отборът на Северна Ирландия спечели два сребърни медала на пистата в Бирмингам преди четири години, като надеждите за нови успехи в Глазгоу са големи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

  • 25 юни 2026 | 10:47
  • 449
  • 0
Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

  • 25 юни 2026 | 10:24
  • 822
  • 0
Севил ще направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Юджийн

Севил ще направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Юджийн

  • 25 юни 2026 | 10:09
  • 865
  • 0
Исландка надви европейски шампионки в Копенхаген

Исландка надви европейски шампионки в Копенхаген

  • 24 юни 2026 | 17:27
  • 1029
  • 0
Олимпийка изостави атлетиката заради ръгби

Олимпийка изостави атлетиката заради ръгби

  • 24 юни 2026 | 16:43
  • 1925
  • 0
Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

  • 24 юни 2026 | 15:28
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 11865
  • 43
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 12782
  • 10
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 1927
  • 1
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 2774
  • 3
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 69289
  • 64
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 32250
  • 14