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Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

  • 25 юни 2026 | 10:24
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Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

Световният бронзов медалист на 1500 метра Рейнолд Черуйот се стреми да си осигури първа победа в Диамантената лига за 2026 г., когато дебютира на турнира в Париж този уикенд. 21-годишният атлет имаше смесен сезон в тазгодишната верига на Диамантената лига, като до момента е записал само един подиум.

Той стартира кампанията си в Шанхай на 3000 метра, където завърши втори със 7:26.11. Формата на Черуйот обаче претърпя неочакван спад след това състезание.

“След бягането в Шанхай тялото и формата ми се влошиха, но в момента виждам, че формата ми се подобрява и реагира добре“, разкри Черуйот.

Той сподели, че заболяване след откриването на сезона е изиграло основна роля за спада в представянето му.

“Времето в Китай може да ми е повлияло, защото след като се върнах оттам, се разболях и тялото ми се чувстваше тежко, но сега се радвам, че се връщам във форма.“

В последвалите състезания той завърши седми на 1500 метра в Рабат (3:32.00) и девети на една миля в Осло (3:49.72).

Въпреки тези неуспехи, той остава оптимист, че ще възвърне най-добрата си форма този уикенд, отбелязвайки: “Оптимист съм за добри резултати в следващите ми състезания. Обещавам да дам най-доброто от себе си.“

Световният шампион на 1500 метра за юноши под 20 години от 2022 г. показа силни признаци на възстановяване на националния шампионат миналия уикенд, който послужи и като квалификация за Игрите на Британската общност.

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Снимки: Gettyimages

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