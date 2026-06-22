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  3. Пирели отново залага на най-меките си гуми за Гран При на Австрия

Пирели отново залага на най-меките си гуми за Гран При на Австрия

  • 22 юни 2026 | 20:40
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За шеста поредна година официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели залага на трите най-меки смеси от своята гама за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“.

Очакват се сериозни жеги на "Ред Бул Ринг" този уикенд
Очакват се сериозни жеги на "Ред Бул Ринг" този уикенд

Австрийското трасе е сред тези, които натоварват най-малко гумите, тъй като липсват множество бързи завои, а и като цяло „Ред Бул Ринг“ е пистата с най-малко завои в календара на Формула 1 със само десет. Основното натоварване идва от тежките спирания и ускорения след сравнително бавни криви, които водят до термална деградация на сликовете.

Като цяло обаче износването не е голям фактор в Австрия, въпреки че асфалтът на „Ред Бул Ринг“ в сравнително стар и абразивен. Всичко това оправдава решението на Пирели и тази година да заложи на трите най-меки смеси в своята гама за Гран При на Австрия.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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