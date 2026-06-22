Пирели отново залага на най-меките си гуми за Гран При на Австрия

За шеста поредна година официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели залага на трите най-меки смеси от своята гама за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“.

Очакват се сериозни жеги на "Ред Бул Ринг" този уикенд

Австрийското трасе е сред тези, които натоварват най-малко гумите, тъй като липсват множество бързи завои, а и като цяло „Ред Бул Ринг“ е пистата с най-малко завои в календара на Формула 1 със само десет. Основното натоварване идва от тежките спирания и ускорения след сравнително бавни криви, които водят до термална деградация на сликовете.

Като цяло обаче износването не е голям фактор в Австрия, въпреки че асфалтът на „Ред Бул Ринг“ в сравнително стар и абразивен. Всичко това оправдава решението на Пирели и тази година да заложи на трите най-меки смеси в своята гама за Гран При на Австрия.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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