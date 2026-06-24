България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес от 14:00 часа срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира в Любляна (Словения).

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Срещата между България и Италия ще е първа след финала на Световното първенство във Филипините, който “Скуадра адзура” спечели с 3:1.

Джанлоренцо Бленджини ще изведе националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна в състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров заем мястото на Жасмин Величков.

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

Българският наставник обаче ще може да разчита на най-добрите си волейболисти в този двубой, в който националите имат реален шанс да се борят за успех.

Италия без Симоне Джанели, но с Даниеле Лавиа срещу България в Любляна

Селекционерът на Италия Фердинандо Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди - разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона и волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелетно, който се още се възстановява от контузия в кръста.

В състава на Италия се завърна Даниеле Лавия, който пропусна Световното първенство преди година заради травма.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google