Над 80 пилоти ще участват в националния шампионат по мотоциклетизъм на "А1 Motor Park"

Над 80 състезатели от България, Сърбия, Република Северна Македония, Турция и Румъния ще стартират в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който ще се проведе от 26 до 28 юни на "A1 Motor Park" край Самоков. Надпреварата е първата от общо три за сезона и ще събере едни от най-добрите пилоти в региона на първото в България трасе за пистов мотоциклетизъм, сертифицирано от Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ).

Сред основните претенденти за челните места е Иван Костадинов, който се състезава в класовете Супербайк и Суперсток 1000. Пилотът влиза в състезателния уикенд с увереност след силното начало на сезона.

„Чувствам се спокоен и уверен. Годината до момента се развива добре и има сериозен напредък спрямо първото състезание. Имаше трудности, но се чувствам комфортно както на мотора, така и на трасето. Конфигурацията на пистата ми пасва и гледам оптимистично към предстоящия уикенд“, коментира Костадинов.



„Срещу мен са пилоти като Мартин Чой, Димитър Митов, Християн Христов и Милен Георгиев, а освен това ще има и сериозно международно участие. Това са състезатели с огромен опит и висока скорост. Нашата сила е в подготовката, анализа на данните и работата на целия екип. Вярвам, че можем да се борим наравно с най-добрите“, допълни той.

Сериозно предизвикателство предстои и пред Антонио Николов, който през този сезон дебютира в клас Суперспорт 600.

„Първото състезание премина добре и успях да подобря времената си, въпреки че подготовката на мотора не беше напълно завършена. Адаптацията към новия клас, новия мотор и отбора върви по план“, каза Николов.



„Засега имам само един ден каране на пистата, но тя е изключително технична и много ми харесва. Основната ми цел този сезон е да се адаптирам максимално добре към класа. Имам респект към най-бързите състезатели на Балканите, но в момента съм концентриран върху преките си конкуренти и върху собственото си развитие“, заяви още Николов.

След националния шампионат "A1 Motor Park" ще бъде домакин на кръг от Балканския шампионат през юли, а през септември ще приеме финалния кръг от Европейския шампионат за жени, шампионата Alpe Adria, както и стартове от Балканския и националния шампионат.

Според Зара Кизирян, член на Управителния съвет на Българската федерация по мотоциклетизъм, всички тези събития са част от дългосрочната подготовка на страната ни за домакинство на състезания от световен ранг.

Тя обясни, че трасето край Самоков е изградено така, че да покрива най-високите международни стандарти и има потенциал в бъдеще да приема стартове от Световния супербайк шампионат (WSBK)

„Вече водим разговори с организаторите и сме наясно с изискванията за допълнителна инфраструктура. Реалистичният хоризонт за подобно домакинство е след 2028 година. Пистата отговаря на необходимите критерии, а основното предизвикателство остава развитието на съпътстващата инфраструктура и достъпа до съоръжението за десетки хиляди зрители“, посочи Кизирян.

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Снимки: Борислав Цветанов