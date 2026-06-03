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  3. И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

  • 3 юни 2026 | 14:40
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Новият договор на Шарл Леклер с Ферари е една от големите новини на сезон 2026 във Формула 1, като контрактът беше официално потвърден тази сутрин. От Скудерията не са обявили срока на договора, както и заплатата, която ще получава Леклер, но това не означава, че няма обосновани предположения по темата.

Отборите във Формула 1 никога не обявяват заплатите, които плащат на пилотите си, но с времето се появяват предположения, базирани на неофициална информация от тима, от мениджмънта или пък финансовите отчети на АД-та, които са шапка на тимовете в световния шампионат.

Шарл Леклер подписа нов договор с Ферари
Шарл Леклер подписа нов договор с Ферари

С идването на Люис Хамилтън в Маранело се смята, че от миналата година Ферари е отборът, който отделя най-много пари за заплатите на пилотите си, които обаче са изключени от тавана на бюджетите и италианците определено могат да си го позволят.

Смята се, че договорът на Хамилтън е за 60 милиона евро на година, като 2-годишната сделка изтича в края на 2026, като има опция за удължаване за още един сезон. Също така, предположенията бяха, че по предишния си договор с тима Шарл получава около 34 милиона евро на сезон.

Ландо Норис: Ферари ще спечели квалификацията в Монако
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Новата сделка трябва да му донесе сериозен ръст на заплатата - до около 50 милиона евро на година. Ако това се окаже вярно, то Ферари ще стане първият отбор в историята на Формула 1, който ще плаща над 100 милиона евро на година за заплати на двамата си пилоти. Втората позиция в тази класация е за Ред Бул с общ бюджет за заплати 75 милиона евро, от които 70 милиона са за Макс Верстапен.

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