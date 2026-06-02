Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Две от звездите на Челси отсъстват от представянето на новия екип, разчетоха го като сигнал за напускането им

Две от звездите на Челси отсъстват от представянето на новия екип, разчетоха го като сигнал за напускането им

  • 2 юни 2026 | 14:21
  • 1632
  • 0
Две от звездите на Челси отсъстват от представянето на новия екип, разчетоха го като сигнал за напускането им

Две от звездите на Челси в лицето на Енцо Фернандес и Марк Кукурея не бяха част от представянето на новия домакински екип на тима, който бе представен по-рано днес, акцентира веднага местната преса. Това веднага бе разтълкувано от медиите на Острова като подсказка, че двамата може и да не са част от “сините” през следващата година. Именно испанецът и аржентинецът са двамата играчи на тима, които са свързвани настойчиво с напускане на “Стамфорд Бридж”.

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Енцо Фернандес се замеси в своеобразен скандал в края на сезона, след като заяви в интервю, че иска да живее в Мадрид, което бе изтълкувано от клуба като сигнал към шефовете на Реал да направят опит да го привлекат през лятото. Той отнесе вътрешно наказание от три двубоя, а според медиите от Челси са му поставили цена от 120 милиона паунда.

Левият бек Марк Кукурея пък е настоятелно свързван със завръщане в Испания. Твърденията са, че той е привлякъл интереса на всички грандове в Ла Лига в лицето отново на Реал Мадрид, но също така Барселона и Атлетико Мадрид. “Сините” платиха 62 милиона паунда за него на Брайтън през 2022 година и се очаква да поискат сходна сума през лятото, ако се появи купувача на крайния защитник.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

  • 2 юни 2026 | 11:20
  • 2137
  • 1
Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

  • 2 юни 2026 | 11:18
  • 5460
  • 0
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

  • 2 юни 2026 | 10:47
  • 6298
  • 1
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

  • 2 юни 2026 | 10:45
  • 4736
  • 12
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
  • 1576
  • 0
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
  • 3112
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 1606
  • 0
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 25591
  • 43
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 11426
  • 14
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 20294
  • 12
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 28428
  • 42
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 9936
  • 25