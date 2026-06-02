Две от звездите на Челси отсъстват от представянето на новия екип, разчетоха го като сигнал за напускането им

Две от звездите на Челси в лицето на Енцо Фернандес и Марк Кукурея не бяха част от представянето на новия домакински екип на тима, който бе представен по-рано днес, акцентира веднага местната преса. Това веднага бе разтълкувано от медиите на Острова като подсказка, че двамата може и да не са част от “сините” през следващата година. Именно испанецът и аржентинецът са двамата играчи на тима, които са свързвани настойчиво с напускане на “Стамфорд Бридж”.

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Енцо Фернандес се замеси в своеобразен скандал в края на сезона, след като заяви в интервю, че иска да живее в Мадрид, което бе изтълкувано от клуба като сигнал към шефовете на Реал да направят опит да го привлекат през лятото. Той отнесе вътрешно наказание от три двубоя, а според медиите от Челси са му поставили цена от 120 милиона паунда.

Левият бек Марк Кукурея пък е настоятелно свързван със завръщане в Испания. Твърденията са, че той е привлякъл интереса на всички грандове в Ла Лига в лицето отново на Реал Мадрид, но също така Барселона и Атлетико Мадрид. “Сините” платиха 62 милиона паунда за него на Брайтън през 2022 година и се очаква да поискат сходна сума през лятото, ако се появи купувача на крайния защитник.

Снимки: Gettyimages