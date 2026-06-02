От Челси вече са избрали евентуален заместник на Кукурея

  • 2 юни 2026 | 18:30
От Челси проявява сериозен интерес към крайния защитник на Ювентус Андреа Камбиазо. Според "Гадзета дело Спорт", от "Стамфорд Бридж" проявяват сериозен интерес към италианския национал, особено с все по-засилващите се спекулации относно бъдещето на Марк Кукурея. Универсалният футболист играе предимно като ляв бек, но може да се подвизава и отдясно, както и на по-предни позиции като уинг-бек. Той е един от играчите, с които "бианконерите" вероятно ще се разделят това лято, след като отборът не успя да се класира за Шампионската лига.

Две от звездите на Челси отсъстват от представянето на новия екип, разчетоха го като сигнал за напускането им

Камбиазо и преди е бил свързван с трансфер във Висшата лига. През януари 2025 г. Манчестър Сити беше в напреднали преговори за играча, като се говореше за сделка на стойност 65 милиона евро. Разговорите обаче пропаднаха, а последвала контузия остави въпроса на заден план. 26-годишният футболист има договор в Торино до юни 2029 г.

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Твърди се, че исканата цена е около 50 милиона евро, което би донесло значителна печалба на Ювентус, имайки предвид, че клубът плати 15,5 милиона евро на Дженоа за него през 2022 г. Като част от споразумението, „бианконерите“ дължат на "грифоните" и 15 процента от сумата при бъдеща продажба. През този сезон Камбиазо допринесе с три гола и пет асистенции в 47 официални мача за "бианконерите".

Снимки: Gettyimages

