Скандален Сайнц: Пиастри трябваше да бъде по-внимателен при сблъсъка

Карлос Сайнц смята, че Оскар Пиастри е можел да избегне сблъсъка им по време на Гран При на Унгария, като твърди, че пилотът на Макларън е трябвало да бъде „по-предпазлив“, докато го е затварял с обиколка на фона на объркване със сините флагове.

Пилотът на Уилямс затвори Пиастри, което коства на австралиеца ценно време в битката му със съотборника му в Макларън Ландо Норис. Сблъсъкът се случи, след като Пиастри направи второто си спиране в бокса, а Норис в крайна сметка се върна на пистата пред него, след като и той влезе в пита малко по-късно.

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След състезанието стана ясно, че е имало проблем със системата за сини флагове на ФИА, като Сайнц отбеляза, че не е знаел, че предстои да бъде затворен с обиколка. Поради това Сайнц заяви пред медиите, че има „добро извинение“ за случилото се и дори прехвърли част от вината върху Пиастри, който водеше в състезанието до вторите спирания в бокса.

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Сайнц каза: „Честно казано, много съжалявам за Оскар, но този път мисля, че имам доста добро извинение за случилото се. Не знам дали и той не трябваше да бъде малко по-внимателен, като се има предвид, че той е този, който се бори за подиуми, и да се позиционира малко по-предпазливо заради всички проблеми, които имахме със сините флагове. Но да, жалко е. Получих пет секунди наказание. Приемам го. Не ме интересува, когато се боря за 18-о място. Но да, такава е ситуацията.“

Запитан дали е говорил с Пиастри, преди да се обърне към медиите, Сайнц определи сблъсъка като „състезателен инцидент“. Той заяви: „Не, не, нямам нужда от това. Това е състезателен инцидент.“

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„Той вероятно разбира какво се е случило, просто като знае какво стана. Не е отпаднал заради мен или по моя вина, така че беше просто контакт и се радвам, че не попречих твърде много на състезанието му. Трудно е, когато всички имаме тези проблеми.“

В крайна сметка Пиастри не успя да завърши състезанието, тъй като отпадна заради повреда в скоростната кутия, като така остави Норис да спечели победата пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели.

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Снимки: Gettyimages