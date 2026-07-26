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Люис Хамилтън: Последният ми бокс беше ненужен

  • 26 юли 2026 | 19:33
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Люис Хамилтън: Последният ми бокс беше ненужен

Люис Хамилтън загуби четвъртото място в Гран При на Унгария заради наказание от 5 секунди след превишаване на скоростта в бокса, а 7-кратният световен шампион е на мнение, че не е трябвало да спира за гуми при виртуалната кола за сигурност.

„Да, определено мисля, че не трябваше да правя последния бокс – обясни британецът. – Но от бокса ми се обадиха точно преди да стигна входа на бокса и нямаше време да го обсъдим по радиото, просто трябваше да се доверя на вече взетото решение.

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„Според мен, гумите ми бяха напълно в ред. Може би Макс щеше да ме изпревари в края, но пък мисля, че щях да запазя третото място.

„Последният бокс отвори вратата към наказанието, което получих малко преди финала.“

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Снимки: Gettyimages

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