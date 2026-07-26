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Андреа Стела: Норис взе всичко възможно от колата

  • 26 юли 2026 | 19:20
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Андреа Стела: Норис взе всичко възможно от колата

Тим шефът на Макларън Андреа Стела похвали световния шампион Ландо Норис за карането му днес в Гран При на Унгария, където той взе първата си победа за сезона.

„Страхотно е да видим, че колата ни е отново конкурентна – обясни италианецът. – Спечелихме квалификацията и днес и състезанието. Това е отлична награда на усилената ни работа.

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

„Ландо днес взе всичко възможно от колата, всяка една милисекунда, вчера това му донесе полпозишъна с 12 хилядни от секундата, но днес темпото ни беше още по-окуражаващо.

„Ландо имаше приличен аванс начело и това е страхотна новина за всички в тима, но трябва да подобрим надеждността ни.

Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи
Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи

„Ландо и Оскар се бориха честно и чисто на пистата, това е начинът, по който се състезава Макларън. Не мисля, че Пиастри има основания да е недоволен от работата на тима, съжалявам за отпадането му, но битката на нашите пилоти беше честна.“

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
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