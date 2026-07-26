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Оскар Пиастри: Не се оплаквам от стратегията ми

  • 26 юли 2026 | 19:27
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Оскар Пиастри: Не се оплаквам от стратегията ми

Оскар Пиастри успя да поведе в Гран При на Унгария, но по-късно отпадна заради повреда в скоростната кутия докато преследваше съотборника си Ландо Норис за първото място.

„Стартът беше най-силният ми момент в това състезание, след това нещата само се влошаваха – обясни австралиецът. – Темпото ни с твърдите гуми не беше добро, след това се ударих с пилот, когото затварях с една обиколка. И накрая повредата в скоростната кутия, тежък ден.

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„След удара с Карлос Сайнц се надявах, че тимът няма да повика Ландо в бокса, това щеше да ми даде шанс да остана начело, но не мисля, че това щеше да е логично решение.

„На момента бях много разочарован заради това което стана. Но мисля, че стратегията ми беше добра, както и моментите, когато ме повикаха в бокса, искахме да победим Люис и точно това щяхме да направим.“

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Снимки: Gettyimages

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