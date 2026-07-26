Оскар Пиастри: Не се оплаквам от стратегията ми

Оскар Пиастри успя да поведе в Гран При на Унгария, но по-късно отпадна заради повреда в скоростната кутия докато преследваше съотборника си Ландо Норис за първото място.

„Стартът беше най-силният ми момент в това състезание, след това нещата само се влошаваха – обясни австралиецът. – Темпото ни с твърдите гуми не беше добро, след това се ударих с пилот, когото затварях с една обиколка. И накрая повредата в скоростната кутия, тежък ден.

From fighting for the win to pulling up at the side of the track



A desperately unlucky afternoon for Oscar 😫#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZX19BSdE8L — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

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„След удара с Карлос Сайнц се надявах, че тимът няма да повика Ландо в бокса, това щеше да ми даде шанс да остана начело, но не мисля, че това щеше да е логично решение.

„На момента бях много разочарован заради това което стана. Но мисля, че стратегията ми беше добра, както и моментите, когато ме повикаха в бокса, искахме да победим Люис и точно това щяхме да направим.“

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Снимки: Gettyimages