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Антонели: С третото място ограничаваме щетите

  • 26 юли 2026 | 19:13
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Антонели: С третото място ограничаваме щетите

Лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели се класира трети в Гран При на Унгария и успя да увеличи аванса си на върха на класирането на 50 точки.

„Беше тежко състезание – обясни италианецът. – Изпреварванията бяха много трудни и затова трябваше да измислим нещо със стратегията. Първоначално искахме да изкараме състезанието с един бокс, но ми казаха, че така гумите ще са на ръба да издържат и след това спрях в бокса.

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„При виртуалната кола за сигурност двете коли на Ферари спряха за гуми. Знаех, че така ще ми е още по-трудно, тъй като бях с твърдите гуми, а те с меки, но успях да ги задържа зад мен.

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„Много съм щастлив от разликата след това състезание, най-добрият начин да се насочим към лятната пауза. Днес трябваше да ограничим щетите след квалификацията и с третото място го направихме успешно. Втората половина на сезона ще е много трудна, но ще се борим с най-доброто, с което разполагаме.“

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Снимки: Gettyimages

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