Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

  • 26 юли 2026 | 19:40
  • 182
  • 0
Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел имаше проблеми при потеглянето на старта и потъна до 20-ото място, но след това се пребори за 7-ата позиция на финала на Гран При на Унгария.

„Ужасен старт, но нищо не можех да направя в този момент, просто нещо стана с колата – заяви Ръсел. – Но пък съм удовлетворен от факта, че след това имах добро темпо.

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

„На старта бях дал газ и чаках светофарите, когато моторът изведнъж промени оборотите, много високи, след това много ниски. И тръгнах много бавно. Добавям това към списъка с нещата, които ми се случиха през първата половина на сезона, като всичко това беше много разочароващо.

Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи
Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи

„Някои неща мога да направя по-добре оттук нататък и ще продължа да работя, но ще остана позитивно настроен и ще се борим.“

Антонели: С третото място ограничаваме щетите
Антонели: С третото място ограничаваме щетите
 Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 17875
  • 8
Президентът на Чехия е фотограф на Гран При на Унгария

Президентът на Чехия е фотограф на Гран При на Унгария

  • 26 юли 2026 | 14:38
  • 1067
  • 1
Джордж Ръсел с нов двигател, но без наказание за Гран при на Унгария

Джордж Ръсел с нов двигател, но без наказание за Гран при на Унгария

  • 26 юли 2026 | 14:26
  • 1031
  • 0
Официално: Малайзия се завръща в календара на Формула 1

Официално: Малайзия се завръща в календара на Формула 1

  • 26 юли 2026 | 14:14
  • 1554
  • 2
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 31429
  • 18
Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

  • 26 юли 2026 | 08:13
  • 9463
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

  • 26 юли 2026 | 19:40
  • 7210
  • 62
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 27730
  • 145
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 9428
  • 10
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 3044
  • 3
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 31429
  • 18
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 17875
  • 8