Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел имаше проблеми при потеглянето на старта и потъна до 20-ото място, но след това се пребори за 7-ата позиция на финала на Гран При на Унгария.

„Ужасен старт, но нищо не можех да направя в този момент, просто нещо стана с колата – заяви Ръсел. – Но пък съм удовлетворен от факта, че след това имах добро темпо.

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„На старта бях дал газ и чаках светофарите, когато моторът изведнъж промени оборотите, много високи, след това много ниски. И тръгнах много бавно. Добавям това към списъка с нещата, които ми се случиха през първата половина на сезона, като всичко това беше много разочароващо.

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„Някои неща мога да направя по-добре оттук нататък и ще продължа да работя, но ще остана позитивно настроен и ще се борим.“

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Снимки: Gettyimages