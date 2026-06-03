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Шарл Леклер подписа нов договор с Ферари

  • 3 юни 2026 | 09:46
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Отборът на Ферари обяви официално, че е подписал нов договор с Шарл Леклер, който ще продължи да се състезава за тима на Скудерията през „следващите няколко сезона“ във Формула 1. Новината за новия контракт на Леклер идва само няколко дни преди домашната му Гран При на Монако.

Монегаскът е продукт на академията на Черните кончета, като той дебютира във Формула 1 със Заубер през сезон 2018. Само година по-късно той вече беше в Маранело в ролята си на титуляр на Ферари.

В своите 155 старта със Скудерията Леклер има спечелени 8 победи и общо 52 качвания на подиума. През годините той се наложи като един от най-добрите квалификатори във Формула 1, а доказателство за това са неговите 27 полпозишъна, от които част са постигнати, надскачайки значително възможностите на колата.

„Не бих могъл да бъда по-щастлив да продължа това пътешествие с Ферари. За мен те винаги са били много повече от просто отбор. Това е отборът, който обичам и мечтая да бъда част от него, откакто бях дете, и след всички тези години той се превърна във второ семейство.

„Заедно споделихме невероятни моменти и някои по-трудни, но вярвам в този отбор повече отвсякога и съм дълбоко благодарен, че ще продължим да се борим рамо до рамо към общата ни цел да върнем световната титла в Маранело. Да бъдеш пилот на Ферари е мечта, но е и отговорност, която никога не приемам за даденост. Ще продължа да давам абсолютно всичко, което имам, за да върна този отбор там, където му е мястото, на самия връх, за всички в Маранело и най-вече за тифозите, чиято страст е сърцето на Скудерията“, заяви Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Imago

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