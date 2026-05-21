Етър преподписа с основен играч

Етър съобщи, че защитникът Мартин Николов е подписал нов договор. Един от основните футболисти на "болярите" ще остане на "Ивайло" и през следващия сезон. През настоящата кампания 32-годишният играч е взел участие в 27 мача, в които е направил две асистенции.

Ето какво написаха от клуба:

"Скъпи приятели и съмишленици,

С огромно удоволствие ви съобщаваме, че днес ръководството на клуба и нашият състезател Мартин Николов постигнаха договорка за подписването на нов едногодишен договор с Етър.

След проведените разговори двете страни изразиха взаимното си желание сътрудничеството да продължи и през новия сезон. Мартин остава част от виолетовото семейство, където със своята отдаденост, характер и професионализъм заслужи уважението както на съотборниците и треньорския щаб, така и на всички привърженици на клуба.

От името на ръководството на клуба благодарим на Мартин за доверието, лоялността и желанието му да продължи да защитава цветовете на Етър. Убедени сме, че с общи усилия предстоят още много силни моменти, победи и поводи за радост.

Пожелаваме му здраве, успешна подготовка, много силни мачове и един изпълнен с успехи сезон с виолетовия екип!".