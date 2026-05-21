Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Етър преподписа с основен играч

Етър преподписа с основен играч

  • 21 май 2026 | 11:27
  • 743
  • 0
Етър преподписа с основен играч

Етър съобщи, че защитникът Мартин Николов е подписал нов договор. Един от основните футболисти на "болярите" ще остане на "Ивайло" и през следващия сезон. През настоящата кампания 32-годишният играч е взел участие в 27 мача, в които е направил две асистенции.

Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026
Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026

Ето какво написаха от клуба:

"Скъпи приятели и съмишленици,

С огромно удоволствие ви съобщаваме, че днес ръководството на клуба и нашият състезател Мартин Николов постигнаха договорка за подписването на нов едногодишен договор с Етър.

След проведените разговори двете страни изразиха взаимното си желание сътрудничеството да продължи и през новия сезон. Мартин остава част от виолетовото семейство, където със своята отдаденост, характер и професионализъм заслужи уважението както на съотборниците и треньорския щаб, така и на всички привърженици на клуба.

От името на ръководството на клуба благодарим на Мартин за доверието, лоялността и желанието му да продължи да защитава цветовете на Етър. Убедени сме, че с общи усилия предстоят още много силни моменти, победи и поводи за радост.

Пожелаваме му здраве, успешна подготовка, много силни мачове и един изпълнен с успехи сезон с виолетовия екип!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

  • 21 май 2026 | 10:38
  • 434
  • 0
Тихомир Антонов: Да завършим с победа

Тихомир Антонов: Да завършим с победа

  • 21 май 2026 | 10:36
  • 358
  • 0
Господин Мирчев: Срещу младите винаги е трудно

Господин Мирчев: Срещу младите винаги е трудно

  • 21 май 2026 | 10:33
  • 351
  • 0
Родопа набира деца

Родопа набира деца

  • 21 май 2026 | 10:30
  • 514
  • 0
Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

  • 21 май 2026 | 10:29
  • 938
  • 0
Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

  • 21 май 2026 | 10:24
  • 882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 6200
  • 4
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 3509
  • 2
Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 3338
  • 0
Цветан Соколов е гост в Block Out

Цветан Соколов е гост в Block Out

  • 21 май 2026 | 11:45
  • 415
  • 0
След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 12343
  • 32
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 327065
  • 1141