Етър задържа нападател

Етър официално обяви, че Тома Ушагелов е удължил договора си с клуба. Нападателят ще бъде част от "болярите" и през следващия сезон.

"Етър Велико Търново продължава съвместната си работа с Тома Ушагелов! Деветката официално удължи договора си с „виолетовите“ и ще остане част от отбора и през следващия сезон. Със своята борбеност, характер и присъствие в атака, Ушагелов се утвърди като важна част от състава на Етър.

Ръководството и спортно-техническият щаб изразяват удовлетворение от постигнатото споразумение и вярват, че Тома ще продължи да помага на отбора със своите голове, енергия и себераздаване на терена.

Пожелаваме му здраве, успешен сезон и още много паметни моменти с виолетовия екип!", написаха от клуба.