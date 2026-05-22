  • 22 май 2026 | 14:22
Официално: Иван Иванов остава начело на Етър

Етър официално обяви, че старши треньорът Иван Иванов остава начело на отбора. Новият му договор с великотърновския клуб е до 2028 година.

Ето какво написаха "болярите":

"В ден, който още веднъж показва амбицията, стабилността и голямата визия пред Етър, ръководството на клуба официално поднови договора на старши треньора Иван Иванов за срок от две години!

След серия от срещи и разговори между двете страни бе постигнато пълно разбирателство относно бъдещото развитие на клуба, спортно-техническата стратегия и дългосрочната визия за изграждането на силен и конкурентоспособен Етър.

Още с пристигането си Иван Иванов внесе нова енергия, дисциплина и увереност в съблекалнята. Под негово ръководство отборът демонстрира характер, организация и дух, достойни за историята и традициите на виолетовия клуб. Със своя професионализъм, модерно мислене и отдаденост към работата той успя да спечели уважението на футболистите, щаба, ръководството и хилядите верни етърци.

Новият договор е ясен знак, че клубът вярва в своя треньор и в посоката, по която Етър върви. Предстои сериозна работа, изграждане на още по-силен отбор и преследване на високи цели, които да върнат клуба там, където му е мястото.

"Етър не е просто клуб. Етър е история, чест и отговорност."

Именно с тази философия Иван Иванов ще продължи да води "виолетовите" напред.

"От ръководството на клуба изразяваме своята благодарност към Иван Иванов за доверието, лоялността и желанието му да продължи общия път с Етър. Убедени сме, че най-силните моменти тепърва предстоят!

Заедно в битките. Заедно в победите. Заедно за Етър! Пожелаваме му здраве, увереност, вдъхновение и много победи начело на любимия ни клуб! ЕДИН ГРАД. ЕДИН ОТБОР. ЕДИН ЕТЪР!", написаха от стадион "Ивайло".

