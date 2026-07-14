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Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 15:10
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Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира сагата около трансфера на Петър Станич в Олимпиакос. Първо се появиха информации, че сделката е финализирана, но впоследствие стана ясно, че преминаването му в гръцкия гранд е пред провал.

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Сега шефът на "орлите" разкри, че сръбският халф тренира със своите съотборници в Разград и поне към този момент новият старши треньор Томас Райс ще може да разчита на него.

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"Петър Станич е футболист, към когото има интерес от доста клубове, включително и от Олимпиакос. Нашата политика е, че правим трансфер само и единствено когато и клубът, и играчът са доволни от условията. Нямаме финализиран трансфер с Петър Станич. В момента тренира с отбора. Ако се случи нещо подобно, своевременно ще ви уведомим. Към момента г-н Райс разчита на Петър Станич", каза Петричев.

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