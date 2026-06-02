Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис: Ферари ще спечели квалификацията в Монако

Ландо Норис: Ферари ще спечели квалификацията в Монако

  • 2 юни 2026 | 18:22
  • 497
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е уверен, че Ферари ще е фаворитът в предстояща Гран При на Монако и дори прогнозира, че пилот на Скудерията ще спечели квалификацията в събота.

Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън вече прогнозираха, че SF-26 ще е най-силният автомобил по улиците на Монте Карло като причината за това е доброто поведение на колата в бавните завои и високото ниво на механично сцепление. А в Монако разликата в мощността на двигателите е от най-малко значение.

Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако
Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако

„Честно казано, мисля, че Ферари ще са на полпозишън този уикенд в Монако – обясни Норис. – Тяхното представяне в бавните завои е много по-добро в сравнение с колите на другите тимове.

„Нямам търпение за Монте Карло, миналата година това беше един от най-добрите и вълнуващи състезателни уикенди за мен. Но знаем, че там ще имаме проблеми, нямам увереност да кажа, че ще сме страхотни. Но човек никога не знае.

Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата
Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата

„Колата на Ферари е най-добрата в завоите, както и в първия сектор на пистата. Първият сектор не е бавен, но има сериозно използване на бордюрите. А в Монако това е важно.

„В Канада Ферари губеха време на правите, в Монако това няма къде да стане.“

Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата
Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

  • 2 юни 2026 | 15:03
  • 333
  • 0
Дженсън Бътън пак иска да се състезава?

Дженсън Бътън пак иска да се състезава?

  • 2 юни 2026 | 14:50
  • 413
  • 0
Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата

Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата

  • 2 юни 2026 | 14:29
  • 2348
  • 3
Макс Верстапен вече няма наказателни точки

Макс Верстапен вече няма наказателни точки

  • 2 юни 2026 | 13:52
  • 927
  • 0
Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата

Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата

  • 2 юни 2026 | 13:41
  • 1019
  • 1
Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако

Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако

  • 2 юни 2026 | 13:26
  • 1435
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 22536
  • 89
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 14503
  • 28
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 8113
  • 3
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 35412
  • 51
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 18249
  • 28
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 15327
  • 36