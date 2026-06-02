Ландо Норис: Ферари ще спечели квалификацията в Монако

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е уверен, че Ферари ще е фаворитът в предстояща Гран При на Монако и дори прогнозира, че пилот на Скудерията ще спечели квалификацията в събота.
Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън вече прогнозираха, че SF-26 ще е най-силният автомобил по улиците на Монте Карло като причината за това е доброто поведение на колата в бавните завои и високото ниво на механично сцепление. А в Монако разликата в мощността на двигателите е от най-малко значение.
„Честно казано, мисля, че Ферари ще са на полпозишън този уикенд в Монако – обясни Норис. – Тяхното представяне в бавните завои е много по-добро в сравнение с колите на другите тимове.
„Нямам търпение за Монте Карло, миналата година това беше един от най-добрите и вълнуващи състезателни уикенди за мен. Но знаем, че там ще имаме проблеми, нямам увереност да кажа, че ще сме страхотни. Но човек никога не знае.
„Колата на Ферари е най-добрата в завоите, както и в първия сектор на пистата. Първият сектор не е бавен, но има сериозно използване на бордюрите. А в Монако това е важно.
„В Канада Ферари губеха време на правите, в Монако това няма къде да стане.“
Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата
