На парада на Арсенал се събрали над милион и половина

Повече от 1,5 милиона души са взели участие в шампионския парад на Арсенал (Лондон) на 31-ви май вечерта и това го превръща в най-многолюдното подобно събитие. Лондончани спечелиха шампионската титла във Висшата лига на Англия за първи път от 22 години насам и играха на финала за Шампионската лига за първи път от 2006-а година, където обаче отстъпиха на Пари Сен Жермен (Франция) след 1:1 в редовното време и дузпи.

🚨🚨La parade d’Arsenal est la plus grande parade de l’histoire du pays avec 1,5M de supporters présents. 🤯❤️🤍 pic.twitter.com/77gVePlDVM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2026

Парадът беше планиран за след финала в Европа и проведен в последния ден на месец май. Но наличието на толкова много хора не остава съвсем безобидно от гледна точка на мерките за сигурност, като два дни след края на парада равносметката е шестима намушкани с ножове, 24 арестувани и 75 спасени от високи места, на които са се качили необезопасени, съобщи телевизия ESPN.

Лондонската полиция потвърди, че са извършени 24 ареста, 10 от които за нападение над служители на реда. Арести са извършени и за агресивно поведение в нетрезво поведение и нарушаване на обществения ред, престъпления свързани с наркотици, сексуално посегателство и нападение над служители на спешна помощ. Столичната полиция се е занимала и с други нападения и нелицензирани музикални събития в района. 500 полицаи са били ангажирани, като пострадалите сред тях са един с разрез на ръката, а друг е бил ударен по главата от предмет, хвърлен от тълпата. Четири полицейски вана в Ислингтън са със счупени фарове и вдлъбнатини по корпуса. След това стана ясно, че по-късно вечерта, след като тълпите до голяма степен са се разотишли, служителите на реда са се справили с жертви на шест намушквания. Повечето от жертвите не са били сериозно ранени, казаха още от полицията. Най-тежка е била ситуацията с първия установен с прободната рана, 20-годишен младеж.

Въпреки това, оценката като цяло за инцидентите е добра предвид факта, че са излезли на улицата над 1,5 милиона души. Помощник-комисарят на лондонската пожарна бригада Пат Гълбърн, който беше стратегическият командир на парада, каза: „Честванията на титлата на Арсенал във Висшата лига бяха фантастична гледка и беше страхотно да видим толкова много фенове, които празнуват постижението на клуба си безопасно. Присъствахме и на пожар в хотел, за който се смята, че е причинен от случайно избухнала сигнална ракета, където използвахме една от нашите 32-метрови въртящи се стълби, за да помогнем за потушаването на огъня. За щастие, пожарът е причинил само малки щети на външната част на сградата. Смята се, че пиротехниката е задействала пожарните аларми и на няколко други места в района“, каза още помощник-началникът на лондонската противопожарна служба.

Снимки: Imago