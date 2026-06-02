Фратрия се раздели с нападател

Фратрия официално обяви раздялата с Даниел Халачев. Нападателят беше под наем за половин сезон от Спартак (Варна), но след края на договора си напуска тима от Бенковски.

Ето какво пишат от Фратрия:

Благодарим ти, Даниел!

След края на договора му, Даниел Халачев напуска ФК Фратри.

Искаме искрено да му благодарим за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи в клуба през времето, в което беше част от нашето семейство. Всеки мач, всяка тренировка и всяка битка на терена оставиха своя отпечатък в историята на Фратри.

Желаем на Даниел здраве, успех и много нови постижения в следващата глава от неговата кариера. Убедени сме, че най-доброто тепърва предстои!

Благодарим ти за всичко и успех по новия път!

