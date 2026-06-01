Фратрия представи първо ново попълнение

Фратрия представи първото си ново попълнение. Това е националът на Украйна до 19 години Демиан Йесин, който пристига при "братлетата" с натрупан опит в италианския футбол.

Ето какво написаха от клуба:

"Добре дошъл във Фратрия, Демиан Йесин!

19-годишният футболист и национал на Украйна U19 се присъединява към състава на Фратрия преди новия сезон. През последните две години Демиан е част от академията на ФК Торино, където печели шампионската титла на Италия (Скудето) при U18 и три пъти попада в групата на първия отбор за мачове от Серия А.

През последните шест месеца се състезава за италианския Калви Ноале, а сега продължава развитието си с екипа на Фратрия. Като част от националния отбор на Украйна U19, Демиан натрупа ценен международен опит и затвърди репутацията си като един от перспективните млади футболисти на своето поколение.

Пожелаваме му здраве, успешен сезон и много поводи за радост с червено-белия екип! Добре дошъл във Фратрия, Демиан!".

