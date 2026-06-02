Гюлер и Йълдъз повеждат Турция към Мондиал 2026, съставът на комшиите

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела обяви окончателния състав от 26 играчи, които ще играят за южните ни съседи на Мондиал 2026. Италианският специалист избра окончателните си избраници след победата с 4:0 срещу Северна Македония в контрола, играна снощи в Истанбул.

Разбира се, най-голямо впечатление в списъка правят звездите на Реал Мадрид и Ювентус Арда Гюлер и Кенан Йълдъз.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.



A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik… pic.twitter.com/POGedvKnfN — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026

Трима млади играчи - Мухамед Шенгезер (Истанбул Башакшехир), Арал Шимшир (Мидтиланд) и Демир Еге Тикназ (Бешикташ), които не са включени в окончателния състав от 26 играчи на националния отбор, ще бъдат включени в делегацията, която заминава за САЩ, за да бъдат в готовност. Правилата на Световното позволяват смяна на играчи в случай на контузия преди първите мачове на отборите (за вратарите – през целия турнир).

Отборът ще отпътува за САЩ днес и ще се настани в базата си в град Форт Лодърдейл, Флорида. Там Турция ще играе приятелски мач срещу Венецуела на 7 юни. Тимът на Монтела е в група “D” заедно с домакините САЩ, Австралия и Парагвай. Първият им мач е срещу “кенгурата” на 13 юни.

🌍🏆 İşte 24 yıl sonra bayrağımızı ve ay yıldızlı formamızı Dünya Kupası'nda temsil edecek A Millî Takım aday kadromuz:#BizimÇocuklar🇹🇷 | #FIFAWorldCup | #TürkÖndeTürkİleri pic.twitter.com/sbQqgqeLH8 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026

Съставът на Турция:

Вратари: Алтай Байъндър (Манчестър Юнайтед), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай), Мерих Демирал (Ал-Ахли, Саудитска Арабия), Чаглар Союнджу (Фенербахче), Ерен Елмали (Галатасарай), Ферди Кадиоглу (Брайтън) Мерт Мулдур (Фенербахче), Озан Кабак (Хофенхайм), Самет Акаидин (Ризеспор), Зеки Челик (Рома)

Полузащитници: Хакан Чалханоолу (Интер), Исмаил Юкшек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркюн Кокчю (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт), Дениз Гюл (Порто), Ирфан Джан Кахведжъ (Касъмпаша), Кенан Йълдъз (Ювентус), Керем Актюркоглу (Фенербахче), Огуз Айдън (Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).

