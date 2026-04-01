  • 1 апр 2026 | 17:20
Президентът на Косово награди националите на страната с медал за заслуги след двубоя им с Турция

На специална церемония днес президентът на Косово Вьоса Османи награди националния отбор по футбол с медал за заслуги заради представянето им във вчерашния двубой с Турция от квалификациите за предстоящото Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, съобщи Косовското радио и телевизия.  Във вчерашната среща отборът на Косово отстъпи на Турция с 1:0 в Прищина и остана на крачка от това да се класира за Мондиал 2026.

На днешната церемония в президентството Османи заяви, че въпреки резултата, гордостта, която футболистите от националния отбор са донесли на страната, е неизмерима и не може да бъде изразена с думи, отличия и почести. По думите на президента, оценките за отбора в международен и вътрешен план са били изключителни, като тя самата определи Косово като „най-красивата изненада на тези квалификации“.

На церемонията по връчването на Медала за заслуги на националния отбор присъстваха футболисти от националната селекция, треньорът на националния отбор на Косово Франко Фода и президентът на Футболната федерация на Косово (FFK) Агим Адеми.

„Много се гордея със себе си, че съм част от отбора на Косово. Като капитан наистина исках да заведа отбора в САЩ, но понякога късметът не е с нас. Затова благодаря на всички от името на отбора, и се надявам следващия път да бъдем на европейски или световен квалификационен турнир“, заяви капитанът и голмайстор на националния отбор на Косово Ведат Муричи по време на събитието. 

